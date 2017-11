BORSE EUROPA a minimi cinque settimane su timori Brexit

INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2876,48 -1,19 3267,52 FTSEUROFIRST300 1289,63 -1,47 1437,53 STOXX BANCHE 136,93 -2,01 182,63 STOXX OIL&GAS 270,68 -1,29 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 230,75 -1,75 285,56 STOXX AUTO 456,83 -1,62 565,06 STOXX TLC 300,97 -1,39 347,10 STOXX TECH 314,05 -1,78 355,86 ** Minimi di cinque settimane oggi per il benchmark azionario europeo, depresso dal sell-off di settori ciclici come bancari e auto in un contesto reso più fragile dalla possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Sotto pressione anche i comparti sensibili alle oscillazioni delle materie prime, con il Brent che è sceso sotto i 50 dollari per la prima volta in una settimana, offuscando le prospettive dell'economia. ** Alle 12 italiane, il paneuropeo FTSEurofirst 300 cede circa un punto e mezzo percentuale. Sotto 1.300 punti l'indice ha toccato i minimi dal 6 maggio, estendendo le perdite della seduta di venerdì, quando ha lasciato sul campo il 2,3%. Anche lo STOXX Europe 600, che arretra dell'1,5%, è sceso ai livelli più bassi dal 6 maggio e ancora prima ai minimi di due mesi. ** Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,61%, il Dax tedesco -1,23%, mentre il francese CAC 40 scende dell'1,33%. ** I bookmaker continuano a scommettere che il voto del referendum sarà a favore della permanenza del Regno Unito in Ue ma l'"in" ha perso dieci punti rispetto a settimana scorsa. Prima del 23 giugno ci saranno le riunioni di politica monetaria di Federal Reserve, Bank of England, Swiss National Bank e della Banca del Giappone. ** Fra i singoli titoli, sotto pressione il gruppo della sicurezza G4S : il responsabile del massacro di Orlando in Florida era un dipendente dell'azienda che lo aveva sottoposto ad una valutazione nel 2013 "senza che fosse emerso nulla". ** Minimi da novembre 2015 per la compagnia scandinava SAS , colpita da uno sciopero dei suoi piloti. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia