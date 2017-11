BORSE EUROPA al minimo ultime due settimane, pesa Lufthansa

EUROSTOXX50 2.926,93 -2,08 3.019,00 FTSEUROFIRST300 1.316,67 -1,76 1.316,39 STOXX BANCHE 141,42 -2,50 194,21 STOXX OIL&GAS 275,62 -1,26 335,00 STOXX ASSICURAZIONI 237,16 -2,38 228,22 STOXX AUTO 465,11 -1,89 481,95 STOXX TLC 306,04 -2,11 297,60 STOXX TECH 321,92 -1,71 290,51 MILANO, 10 giugno (Reuters) - L'azionario europeo è in calo deciso è ha toccato in corso di seduta il minimo delle ultime due settimine. Sul listino si è fatto sentire il tonfo dei titoli Lufthansa che stanno perdendo oltre il 5,5%. Alle 11,25 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 cede circa l'1,6%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,94%, il Dax tedesco -1,24%, mentre il francese CAC 40 scende dello 0,91. I mercati stanno portandosi avanti "non stupisce quindi che ci sia una correzione in vista di alcuni importanti eventi geopolitici che si verificheranno nelle prossime due settimane", spiega Philippe Gijsels, responsabile per la ricerca BNP Paribas Fortis Global Markets. Sui mercati c'è preoccupazione in vista del referendum sulla Brexit e il saliscendi dei prezzi del petrolio contribuisce al ribasso. Sui titoli Lufthansa ha pesato la notizia diffusa ieri, della inasppetata sostituzione del direttore finanziario Simone Menne, proprio mentre la compagnia aerea si sta adoperando per tagliare i costi base. Tutti gli indici di settore, intorno alle 13, sono al ribasso guidati dal comparto bancario -2,56% assicurativo -2,40% le telecom <.2,16> e dell'auto -1,83%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia