BORSE EUROPA deboli a metà seduta, pesano finanziari

INDICI ORE 12 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2992,03 -0,92 3267,52 FTSEUROFIRST300 1340,41 -0,92 1437,53 STOXX BANCHE 145,92 -0,69 182,63 STOXX OIL&GAS 277,58 -1,55 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 243,44 -1,17 285,56 STOXX AUTO 474,94 -1,46 565,06 STOXX TLC 313,9 -1,88 347,10 STOXX TECH 326,39 -0,63 355,86 MILANO, 9 giugno (Reuters) - L'azionario europeo è in calo oggi per la seconda seduta consecutiva, appesantito soprattutto dalla debolezza dei titoli finanziari, mentre Essentra sprofonda dopo un profit warning. Alle 12 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 cede circa un punto percentuale. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,94%, il Dax tedesco -1,24%, mentre il francese CAC 40 scende dello 0,91. In controtendenza la danese DONG Energy balza di oltre il 10%, il più grande debutto sul mercato europeo quest'anno. Alcuni citano il recente rafforzamento dell'euro come fattore nagativo che pesa di fondo sul mercato azionario, così come la cautela in vista della Brexit. "Il dollaro debole non è buono per le compagnie europee... e la Brexit aumenta le incertezze nel medio termine", commenta Jerome Schupp, capo della ricerca di SYZ Asset Management a Ginevra, aggiungendo che il fatto che la Fed non alzerà i tassi presto pesa sui finanziari, soprattutto sulle grosse banche europee. L'indice del comparto bancario, che fino ad oggi ha avuto la performance peggiore quest'anno, perde circa l'1% con Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank e Barclays che segnano ribassi tra l'1 e il 2%. A colpire il settore anche la politica della Bce con tassi di interesse ultra-bassi, politica criticata da esponenti di spicco come il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble. Peggior titolo del mercato europeo, Essentra segna un crollo del 27% dopo un allarme sui profitti annuali a causa dello slittamento di alcuni grossi progetti.