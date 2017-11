BORSE EUROPA deboli a metà seduta, pesa comparto banche

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3025,26 -0,51 3267,52 FTSEUROFIRST300 1354,27 -0,44 1437,53 STOXX BANCHE 147,25 -0,94 182,63 STOXX OIL&GAS 281,46 0,11 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 246,38 -0,61 285,56 STOXX AUTO 485,57 -0,37 565,06 STOXX TLC 320,44 -0,48 347,10 STOXX TECH 329,1 -0,79 355,86 LONDRA, 8 giugno (Reuters)- L'azionario europeo perde terreno a metà seduta, dopo due sessioni in rialzo, con il comparto bancario in sofferenza colpito dal ribasso della banca austriaca Erste. ** Ad appesantire il mood degli investitori, anche dati deboli sul fronte macro cinese e la decisione della Banca mondiale di abbassare le stime sulla crescita globale nel 2016. ** "I numeri sull'export cinese sono stati poco soddisfacenti, e la decisione della Banca mondiale un altro motivo di essere piuttosto cauti sul mercato", commenta Richard Griffiths, direttore di Berkeley Futures'. ** Alle 11,30 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,44%. ** Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 è piatto, il Dax tedesco segna -0,54%, mentre il francese CAC 40 -0,41. ** La borsa greca è in marginale rialzo dopo aver raggiunto questa mattina il massimo dell'anno sulla notizia secondo cui il governo tedesco darebbe pronto a raccomandare all'ESM (European Stability Mechanism) il rilascio della prossima tranche di aiuti ad Atene. ** Erste perde il 3%, dopo che la compagnia assicurativa Uniqa ha fatto sapere ieri che venderà circa 17,4 milioni di azioni della banca austriaca. ** Anche Ingenico cede quasi il 5%, impattata dal ribasso della rivale VeriFone che ha annunciato utili minori delle attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia