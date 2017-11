BORSE EUROPA negative, svedese Elekta guida i ribassi

INDICI ORE 11,09 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3040,73 -0,74 3267,52 FTSEUROFIRST300 1352,28 -0,83 1437,53 STOXX BANCHE 150,08 -1,79 182,63 STOXX OIL&GAS 272,17 -1,26 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 252,14 -1,14 285,56 STOXX AUTO 485,1 -1,08 565,06 STOXX TLC 324,45 -0,85 347,10 STOXX TECH 331,9 -0,46 355,86 1 giugno (Reuters) - Le borse europee cedono terreno appesantite da banche e commodity mentre i titoli del comparto viaggi e lusso sono sotto pressione dopo che gli Stati Uniti hanno lanciato l'allarme per possibili attacchi in Europa. L'indice FTSEurofirst 300 e lo STOXX Europe 600 perdono entrambe lo 0,7%, dopo il -0,8% di ieri. Tra le singole piazze, perde lo 0,6% il britannico FTSE 100, lo 0,4% il tedesco DAX e il francese CAC 40. ** La svedese Elekta, specializzata in soluzioni cliniche per la cura del cancro, guida i ribassi e cede il 7% dopo i deludenti risultati del primo trimestre. ** L'indice STOXX 600 sulle risorse di base è il peggiore e cede il 2,8%. Ad incidere in negativo sono le società minerarie, che risentono dei negativi dati macroeconomici cinesi. L'attività industriale della seconda economia al mondo è rimasta debole a maggio, in un contesto di domanda fiacca sia dentro che fuori i confini. ** I comparti viaggi e lusso perdono l'1,2%. "L'aspettativa è che sarà un'estate un po' difficile. Lo scenario di una accresciuta percezione del rischio non aiuta", commenta Chris Beauchamp di IG. ** Banco Popolare cede il 5,8% in un comparto quello italiano che rimane sotto pressione. Secondo alcuni quotidiani è atteso per oggi il via libera di Consob all'aumento da 1 miliardo. Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia