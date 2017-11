BORSE EUROPA salgono su allentarsi timori Brexit, bancari guidano rally

INDICI ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2936,72 3,07 3267,52 FTSEUROFIRST300 1321,69 3,25 1437,53 STOXX BANCHE 143,4 4,05 182,63 STOXX OIL&GAS 278,74 2,97 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 237,93 4,03 285,56 STOXX AUTO 469,35 3,79 565,06 STOXX TLC 307,08 3,69 347,10 STOXX TECH 322,88 2,88 355,86 LONDRA, 20 giugno (Reuters) - Rally per le borse europee oggi guidato dal settore bancario, mentre si allentano i timori di Brexit dopo i sondaggi del fine settimana. Alle 11,55 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale del 3,25%, a 1.321,69 punti, dopo aver chiuso venerdì in rialzo dell'1,18%. Lo STOXX 600 guadagna il 3,3%, e va verso il rialzo maggiore su base giornaliera da metà febbraio; l'indice europeo delle blue chip sale del 3%. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 guadagna il 2,7%, il tedesco DAX il 3,3% e il francese CAC 40 il 3,15%. La Gran Bretagna il prossimo 23 giugno deciderà se restare nell'Unione Europea. Anche se il risultato del referendum continua ad essere incerto, in tre sondaggi nel fine settimana il fronte "remain" è dato in recupero. "Se la Gran Bretagna vota per restare nell'Ue, è chiaro che ci sarà un rimbalzo del mercato nel breve termine, specialmente data la debolezza delle ultime due settimane", commenta Mislav Matejka, equity strategist di JP Morgan. "Questo potenzialmente riporterebbe il mercato ai livelli di inizio giugno, quando l'Euro STOXX 50 viaggiava intorno a 3,050 punti". Molti trader restano comunque cauti, dato l'esito incerto del referendum. "Non acquisterei in questo momento di rialzo, e starei ancora attento a eliminare un po' di rischio", dice Rupert Baker, European equity sales executive di Mirabaud Securities. ** Nel settore bancario, che nelle ultime settimane aveva particolarmente risentito dei timori legati alla Brexit, Royal Bank of Scotland e Lloyds salgono rispettivamente del 7,6% e del 5,6%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia