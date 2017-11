BORSE EUROPA poco mosse a metà seduta, positivi i minerari

LONDRA, 4 marzo (Reuters) - INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3022,69 0,33 3267,52 FTSEUROFIRST300 1336,76 0,09 1437,53 STOXX BANCHE 154,01 -0,3 182,63 STOXX OIL&GAS 269,64 0,26 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 249,6 -0,59 285,56 STOXX AUTO 500,91 0,13 565,06 STOXX TLC 330,63 0,32 347,10 STOXX TECH 330,62 0,5 355,86 Le borse europee sono in frazionale rialzo a metà seduta, con i minerari positivi e la tech Gemalto che registra robusti guadagni dopo risultati trimestrali soddisfacenti. ** Alle 11,20 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 , positivo nelle ultime cinque sessioni su sei, segna +0,09%. ** Dopo un inizio di 2016 turbolento, con gli investitori preoccupati dal calo del greggio e dalla salute delle banche, l'azionario europeo sembra riprendere fiato con i prezzi del petrolio in risalita e i timori sull'economia Usa sempre meno persistenti. ** L'indice FTSEurofirst, ad ogni modo, cede il 7% da gennaio. ** "Il mercato è entrato nel panico in gennaio e ha inserito troppo in fretta una modalità avversa al rischio. Io ho comprato a gennaio e febbraio e continuo a farlo ora", commenta Ion-Marc Valahu, fund manager di Clairinvest. ** Gemalto schizza di oltre il 10% dopo aver riportato decisi progressi nei profitti annui. ** Balzo del 20% per la petrolifera norvegese Seadrill galvanizzata dalla ripresa dei prezzi del greggio che ha spinto il titolo a guadagnare stanotte il 15% sulla piazza di New York. ** Anche i minerari come Glencore e Antofagasta brillano oggi, sostenuti dal rally dei prezzi delle principali materie prime. ** Gli investitori restano comunque cauti anche in attesa dei dati sull'occupazione Usa attesi nel primo pomeriggio. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia