BORSE EUROPA in lieve calo a metà seduta dopo 5 giorni di rialzi

LONDRA, 3 marzo (Reuters) - INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3019,39 -0,09 3267,52 FTSEUROFIRST300 1340,19 -0,13 1437,53 STOXX BANCHE 154,63 -0,05 182,63 STOXX OIL&GAS 268,28 0,8 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 251,49 0,06 285,56 STOXX AUTO 498,82 0,85 565,06 STOXX TLC 330,97 -0,17 347,10 STOXX TECH 331,71 -0,58 355,86 L'azionario europeo è tendenzialmente debole a metà seduta, con la tedesca Evonik tra i titoli più pesanti, dopo cinque giorni di rialzi che avevano portato l'indice paneuropeo ai massimi da un mese. ** Alle 11,45 italiane, l'FTSEurofirst 300 cede lo 0,13%, dopo aver toccato ieri il massimo da inizio febbraio. ** E' quello farmaceutico-sanitario il comparto che soffre di più oggi con un -1,6%, mentre i minerari salgono dell'1% con i prezzi del rame ai massimi da metà novembre. ** Dopo un inizio di anno turbolento a causa dei timori legati al rallentamento globale e alla salute del settore bancario, i mercati europei hanno ricominciato a salire negli ultimi giorni grazie alla ripresa dei prezzi del petrolio e all'affievolirsi delle preoccupazioni sullo stato dell'economia Usa. ** "Per salire ancora servirebbero altri dati positivi", commenta Markus Huber, trader di City of London Markets. ** L'indice FTSEurofirst resta in calo del 7% da inizio anno. ** Evonik crolla con un -12% dopo aver previsto un calo fino al 19% degli utili nel 2016. ** Adidas perde lo 0,6% dopo perdite nette maggiori delle attese nel quarto trimestre e vendite in linea con le stime. ** Schroders segna invece un rialzo del 2,7% dopo risultati migliori delle aspettative grazie a forti flussi di investimento. In un rimpasto dei suoi vertici, l'AD Michael Dobson diventerà presidente. ** JC Decaux segna un progresso di quasi il 6% dopo aver stimato un aumento dei ricavi del 9% nel primo trimestre e proposto un incremento del dividendo 2015 del 12%.