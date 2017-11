BORSE EUROPA in calo, pesa EDF, sale Old Mutual

INDICI ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3007,98 -0,97 3267,52 FTSEUROFIRST300 1334,34 -0,76 1437,53 STOXX BANCHE 152,78 -1,67 182,63 STOXX OIL&GAS 268,94 -1,21 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 250,6 -0,09 285,56 STOXX AUTO 496,83 -1,57 565,06 STOXX TLC 325,9 -1,14 347,10 STOXX TECH 329,21 -0,48 355,86 MILANO, 7 marzo (Reuters) - Le borse europee sono in calo oggi dopo i recenti guadagni, con la utility francese EDF che guida il ribasso, mentre gli investitori attendono la riunione di politica monetaria della Bce di questa settimana per capire quale sia la direzione nel breve termine. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 alle 11,10 italiane perde lo 0,76% a 1.334,34 punti, dopo aver chiuso a +0,68% la seduta di venerdì in cui ha toccato i massimi da un mese. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 lascia sul terreno lo 0,7%, il tedesco DAX l'1% e il francese CAC 40 lo 0,8%. Dopo la debolezza dei recenti dati economici europei, la Banca centrale europea dovrebbe annunciare un ulteriore allentamento della politica monetaria giovedì, ma alcuni investitori sono cauti al riguardo. "Lo slancio si sta nuovamente attenuando e questo, combinato con la persistente debolezza delle letture dell'inflazione, potrebbe assicurare un ampio paccheto di misure di stimolo", spiega in una nota Ian Williams, strategist di Peel Hunt. "Il pericolo è che i mercati stiano già prezzando più di quanto la Bce può fare". L'azionario europeo è stato protagonista di un rally recentemente dopo un avvio di anno difficile, grazie alla ripresa dei prezzi del greggio e all'attenuarsi dei timori di un rallentamento dell'economia Usa. L'indice FTSEurofirst 300 perde comunque il 7% circa dall'inizio del 2016. ** EDF cede il 6,4% circa dopo che che il direttore finanziario Thomas Piquemal si è dimesso. La società non ha spiegato il motivo delle dimissioni, ma una fonte vicina alla vicenda ha detto che sono legate al progetto di EDF di costruire due reattori nucleari a Hinkley Point, in Gran Bretagna. ** Quello minerario è il settore che perde di più (-2,5%) in seguito al calo del rame a Londra, sceso dai massimi da quattro mesi sulle prese di profitto dei trader dopo il rally della settimana scorsa sui timori che i prezzi siano andati oltre la domanda. Anglo American perde il 4,2% dopo un downgrade. ** In controtrend Old Mutual, che sale del 6,5%: la società ha detto di stare considerando opzioni strategiche dopo una notizia data sabato da Sky News secondo cui i servizi finanziari di Old Mutual starebbero vagliando un break-up da 9 miliardi di sterline. ** Il titolo BASF scende (-1,9%) dopo una notizia di stampa secondo cui il maggior gruppo chimico mondiale per vendite starebbe valutando una controfferta per DuPont, che alla fine dello scorso anno ha accettato una fusione con Dow Chemical. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia