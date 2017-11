BORSE EUROPA deboli, mercati delusi da G20

ROMA, 29 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2896,25 -1,12 3267,52 FTSEUROFIRST300 1293,75 -0,86 1437,53 STOXX BANCHE 144,75 -1,51 182,63 STOXX OIL&GAS 257,16 0,21 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 238,55 -1,07 285,56 STOXX AUTO 464,27 0,21 565,06 STOXX TLC 319,89 -0,59 347,10 STOXX TECH 322,96 -0,77 355,86 L'azionario europeo è debole questa mattina, con gli indici che scendono dai massimi delle ultime tre settimane e si avviano a chiudere il terzo mese di fila in perdita, dopo che nel weekend il vertice del G20 si è concluso senza annunciare misure concrete per sostenere la crescita. ** Alle 11,30 italiane l'indice FTSEurofirst 300 cede lo 0,86%, nel mese di febbraio ha perso circa il 4%. "Gli investitori sono delusi che non siano arrivate misure di supporto dal G20 nonostante i timori sull'andamento dell'economia globale", commenta Philippe Gijsels, capo della ricerca di BNP Paribas Fortis Global Markets a Bruxelles. ** I settori ciclici, che in genere risentono di più di un rallentamento della crescita, sono sotto pressione. L'indice del settore bancario perde l'1,51% sempre alle 11,30 italiane, quello dei servizi finanziari l'1,4%, mentre gli assicurativi lasciano sul terreno l'1,07%. ** La borsa di Londra segna -0,61%, Francoforte -1,52%, Parigi -0,77%. ** Tra i titoli in evidenza oggi, la britannica Morrisons sale del 4% dopo un accordo sulla distribuzione con Amazon. ** Il settore dei supermercati inglese ha visto grande concorrenza al suo interno in questi anni e l'entrata di Amazon secondo gli analisti potrebbe penalizzare ancora di più gli attori tradizionali del comparto. ** Da segnalare anche Gameloft che guadagna l'1,03% dopo che il suo board ha respinto all'unanimità un takeover da parte di Vivendi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia