BORSE EUROPA a minimi una settimana su debolezza minerari

LONDRA, 24 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2839,97 -1,64 3267,52 FTSEUROFIRST300 1267,68 -1,66 1437,53 STOXX BANCHE 138,91 -2,13 182,63 STOXX OIL&GAS 243,89 -2,23 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 233,07 -1,78 285,56 STOXX AUTO 452,42 -2,57 565,06 STOXX TLC 313,82 -1,79 347,10 STOXX TECH 319,04 -1,03 355,86 L'azionario europeo è in calo per la seconda seduta consecutiva, con il mercato appesantito dalla debolezza dei titoli minerari legata alla discesa dei prezzi delle materie prima, in particolare rame e petrolio. ** Alle 11,15 italiane l'indice FTSEurofirst 300 perde l'1,66% ai minimi da una settimana, dopo aver chiuso ieri con un -1,3%. ** Il sell-off riguarda soprattutto il comparto minerario: l'indice di settore cede il 4,5%, con i prezzi di rame e greggio nuovamente sotto pressione a causa dei timori riguardo al rallentamento della domanda cinese. ** L'indice oil and gas perde il 2,5% sulla scia del ribasso dei prezzi del greggio dopo che l'Arabia Saudita ha escluso tagli alla produzione mentre i dati sulle scorte Usa continuano a crescere. ** Anglo American, Glencore, BHP Billiton, BP e Royal Dutch Shell segnano tutte ribassi tra il 2,5 e il 7%. ** "Il potenziale di risalita per i titoli minerari è limitato, visto l'eccesso di offerta sul mercato delle commodities. Non è un buon momento per aumentare la propria esposizione sul settore", commenta Peter Dixon, economista di Commerzbank. ** Standard Chartered perde il 6,4% dopo il -6,7% di ieri a seguito di un netto calo dei profitti annui. Bank of America ML, Deutsche Bank e Nomura hanno tagliato il target price sul titolo. ** L'olandese Wolters Kluwer sale del 5,2%, miglior titolo dell'FTSEurofirst 300, dopo una trimestrale lievemente sopra le attese. ** Peugeot Citroen segna un +3,9%. La casa automobilistica francese ha annunciato che valuta di staccare un dividendo per il 2016, dopo aver raggiunto i target di medio termine prima del previsto grazie al taglio dei costi, all'incremento dei prezzi e alla ripresa della domanda in Europa. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia