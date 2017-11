BORSE EUROPA deboli a metà seduta, pesante BHP

LONDRA, 23 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 13,00 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2916,88 -0,58 3267,52 FTSEUROFIRST300 1300,77 -0,42 1437,53 STOXX BANCHE 145,27 0,28 182,63 STOXX OIL&GAS 253,76 -0,69 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 239,71 -0,84 285,56 STOXX AUTO 467,76 -1,47 565,06 STOXX TLC 321,61 -0,87 347,10 STOXX TECH 322,81 -0,52 355,86 L'azionario europeo è debole oggi a metà seduta, con i prezzi delle commodities in calo e trimestrali deludenti da Standard Chartered e BHP Billiton che mettono sotto pressione il mercato. ** Standard Chartered cede il 5% dopo aver riportato un calo dell'84% nei profitti a causa delle tensioni sui mercati finanziari globali. ** BHP Billiton perde il 3% dopo aver tagliato il suo dividendo intermedio del 75% e riportato perdite nette nel semestre per 5,67 miliardi di dollari, prima volta in 16 anni. ** Alle 13 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,42% dopo aver chiuso ieri in rialzo dell'1,7% sui massimi delle ultime due settimane. L'indice perde il 10% circa da inizio anno. ** I minerari oggi sono il comparto che va peggio, con lo stoxx di settore che segna un ribasso dell'1,6%, appesantito da BHP e più in generale dal calo dei prezzi dei metalli. ** Antofagasta, Anglo American, Rio Tinto e Glencore cedono tutte tra il 2 e il 3,5%. Lo Stoxx Europe 600 Oil and Gas perde lo 0,5%. ** La francese Thales schizza dell'8% dopo aver aumentato il suo dividendo a seguito di profitti oltre le attese e ordini record nel 2015. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia