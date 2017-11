BORSE EUROPA su massimi a metà seduta in mercato volatile

LONDRA, 18 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 12,40 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2931,51 1,17 3267,52 FTSEUROFIRST300 1305,79 0,78 1437,53 STOXX BANCHE 147,57 0,74 182,63 STOXX OIL&GAS 254,47 0,76 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 242,79 1,26 285,56 STOXX AUTO 475,04 1,15 565,06 STOXX TLC 324,33 1,54 347,10 STOXX TECH 322,72 2,07 355,86 L'azionario europeo è su massimi delle ultime due settimane a metà seduta, dopo una mattinata in altalena fra segno più e segno meno, con alcune società che hanno reso note trimestrali deludenti e i minerari sotto pressione. ** Alle 12,40 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +0,78% a 1.305,79 punti, massimo da due settimane. Ieri aveva chiuso con un rialzo del 2,7% galvanizzato dal rally dei prezzi del petrolio. ** Circa la metà delle società dello STOXX Europe 600 ha pubblicato i risultati sinora, di queste il 53% ha centrato o superato le attese mentre il resto le ha mancate, secondo Thomson Reuters StarMine. ** I minerari sono sotto pressione oggi su prese di beneficio dopo il rally di ieri. Lo STOXX di settore cede circa il 2%, dopo un rialzo dell'8% ieri. Anglo American, Glencore e Rio Tinto segnano ribassi superiori al 3%. ** Nestle perde il 4%, peggior titolo del FTSEurofirst, dopo aver annunciato che si attende prezzi in calo nel 2016 e una crescita complessiva in linea con il 2015. ** Sul lato positivo, AccorHotels sale del 5%, miglior titolo del paniere europeo, dopo aver annunciato dati oltre le attese grazie agli sforzi di ristrutturazione fatti e ad una robusta domanda in diversi mercati eccetto Francia e Brasile. ** La compagnia franco-olandese Air France-KLM balza del 9% dopo aver superato le stime con un ritorno all'utile lo scorso anno, sostenuta dal calo dei prezzi dei carburanti e all'aumento del traffico passeggeri. ** Capgemini guadagna il 3,2% grazie alla salita del 20% dei suoi profitti annuali e alla previsione di un margine operativo più ampio quest'anno. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia