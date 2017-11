BORSE EUROPA salgono sostenute da Credit Agricole, Glencore

LONDRA, 17 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2870,91 1,76 3267,52 FTSEUROFIRST300 1283,48 1,7 1437,53 STOXX BANCHE 144,8 2,14 182,63 STOXX OIL&GAS 246,42 0,86 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 236,6 2,2 285,56 STOXX AUTO 464,95 2,97 565,06 STOXX TLC 316,88 1,9 347,10 STOXX TECH 314,49 2,09 355,86 L'azionario europeo riprende la sua salita oggi, dopo il -0,4% segnato ieri, rafforzato dai guadagni della francese Credit Agricole e del minerario Glencore . ** Alle 11,20 italiane l'FTSEurofirst 300 segna +1,7%. ** L'indice paneuropeo resta in calo del 10% da inizio anno a causa del persistere dei timori sul rallentamento dell'economia globale e della debolezza dei prezzi delle commodities. ** A parte il ribasso della seduta di ieri, nelle due sessioni precedenti l'indice aveva messo a segno una risalita del 6%, grazie soprattutto alla ripresa dei bancari. ** "Il sentiment generale è da neutro a positivo, il momentum resta verso l'alto", commenta Markus Huber, trader di City of London Markets Limited. ** Credit Agricole balza del 7,2% dopo aver presentato risultati migliori delle attese. ** Il titolo minerario inglese Glencore sale invece dopo aver annunciato un rifinanziamento del suo debito, mentre Schneider Electric registra un +8,8% dopo aver annunciato utili e revenues in aumento. ** La svedese Nibe Industrier schizza del 13% su una trimestrale migliore del previsto. ** Sul fronte del ribasso, invece, la casa produttrice di penne a sfera Bic perde terreno dopo aver comunicato l'addio dell'AD oltre a risultati sotto le apsettative. ** Secondo Thomson Reuters StarMine, il 52% delle compagnie dello STOXX 600 hanno fino ad ora presentato numeri oltre le attese per il quarto trimestre, mentre il 48% non ha centrato gli obiettivi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia