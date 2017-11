BORSE EUROPA attese in rialzo in avvio

LONDRA, 16 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo oggi in avvio, in scia ai guadagni in Asia, con il rimbalzo dei prezzi del greggio che sostiene i mercati.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che il britannico FTSE 100 apra in aumento di 24-26 punti (+0,4%/0,5%), il tedesco DAX di 62-65 punti (+0,7%) e il francese CAC 40 di 23-27 punti (+0,6%/0,7%).

L‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 ieri ha guadagnato il 2,88% a 1.267,57 punti.

Il focus della seduta potrebbe essere nuovamente sui titoli tecnologici, dopo che l‘operatore telefonico Vodafone e la società del settore cavi Liberty Global di John Malone ieri sera si sono accordate per coordinare le operazioni in Olanda.

Secondo i trader l‘azionario europeo trova sostegno dalle parole del presidente della Mario Draghi, che ieri ha ribadito che la Banca centrale europea è pronta ad agire a marzo se le aspettative dell‘inflazione restassero basse.

