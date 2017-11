BORSE EUROPA, banche a minimi diversi anni, Soc.Generale -14%

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2686,52 -3,68 3267,52 FTSEUROFIRST300 1198,65 -3,45 1437,53 STOXX BANCHE 130,57 -6,19 182,63 STOXX OIL&GAS 226,97 -3,29 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 220,44 -4,97 285,56 STOXX AUTO 419,61 -3,72 565,06 STOXX TLC 297,18 -3,56 347,10 STOXX TECH 298,62 -2,62 355,86 LONDRA, 11 febbraio (Reuters) - Crollo per le borse europee oggi, con il settore bancario ai minimi da diversi anni a partire dal titolo Societe Generale. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 alle 11,15 perde il 3,5% a 1.198,65 punti, dopo aver guadagnato ieri l'1,8%. Fino a questo momento, l'indice ha lasciato sul terreno a febbraio il 10,8%, avviandosi a registrare la perdita mensile maggiore dal 2008, e dall'inizio dell'anno è calato del 16,4%. L'indice delle banche STOXX Europe 600 ha toccato il livello più basso dall'agosto 2012, perdendo oltre 6%. L'indice britannico delle banche lascia sul terreno il 4,8% circa, quello greco perde il 17,4%, nuovo calo record. Tra le singole piazze, l'indice britannico FTSE 100 perde il 2,5%, il tedesco DAX il 2,8% e il francese CAC 40 <.FCHI > il 3,8%. ** Societe Generale è il titolo peggiore tra i bancari: perde il 14,6% in scia all'annuncio di una crescita dell'utile netto nel quarto trimestre sotto le attese, dopo aver accantonato 400 milioni di euro a copertura di costi legati a procedimenti legali. ** HSBC e Standard Chartered perdono rispettivamente il 4,4% e il 6,4%. Entrambe le banche risentono del sell off sul mercato di Hong Kong, dove sono molto esposte, in forte calo oggi per i persistenti timori di un rallentamento della Cina. ** Tra le banche svedesi Svenska Handelsbanken, Swedbank e Nordea Bank registrano cali tra il 3,3% e il 4,8%, estendendo le perdite dopo che la Banca centrale della Svezia ha tagliato i tassi. ** Deutsche Bank cala del 7,2%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia