BORSE EUROPA in deciso calo con petroliferi e Ubs

LONDRA, 2 febbraio (Reuters) - INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2974,31 -1,55 3267,52 FTSEUROFIRST300 1323,47 -1,58 1437,53 STOXX BANCHE 149,48 -2,88 182,63 STOXX OIL&GAS 244,33 -3,94 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 251,97 -1,72 285,56 STOXX AUTO 462,44 -1,79 565,06 STOXX TLC 338,34 -0,12 347,10 STOXX TECH 333,75 -1,29 355,86 L'azionario europeo è pesante a metà seduta con i prezzi del petrolio nuovamente in calo su timori legati all'eccesso di offerta e compagnie come BP che hanno comunicato risultati deludenti sul fronte degli utili. ** La banca svizzera Ubs ha registrato a sorpresa deflussi dal business del wealth management, attività distintiva del gruppo, che hanno messo in ombra i conti annuali migliori dal 2010 e un dividendo superiore alle attese. Il titolo alle 11,45 italiane cede il 7,9% a Zurigo. ** BP lascia sul terreno l'8,1% dopo aver riportato la peggiore perdita annua in oltre 20 anni nel 2015. La compagnia ha annunciato ulteriori tagli dovuti al crollo del prezzo del greggio ma ha mantenuto il dividendo. ** Lo STOXX Europe 600 Oil and Gas segna alle 11,45 italiane un ribasso di quasi il 4%. BG Group, Royal Dutch Shell e Tullow Oil registrano ribassi tra l'1,5 e il 4%. ** Alla stessa ora, il paneuropeo FTSEurofirst cede oltre l'uno e mezzo per cento, con un calo di oltre il 7% da inizio anno. ** BHP Billiton perde quasi il 5% dopo che Standard & Poor's ha tagliato il rating alla più grande azienda mineraria del mondo, ammonendo che la raccomandazione potrebbe essere ulteriormente abbassata se non saranno prese presto misure per alzare il livello di cash, mentre si rafforzano le aspettative secondo cui BHP sarà costretta a tagliare il suo dividendo per la priam colta in 15 anni. ** Nonostante il tono negativo del mercato, alcuni titoli vanno in controtendenza grazie a risultati incoraggianti. ** Danske Bank sale del 4% dopo aver riportato un profitto pre-tasse oltre le attese nel quarto trimestre, mentre annuncia un programma di buy-back. ** Sainsbury's sale del 2% dopo aver comprato Home Retail per 1,3 mld di sterline per rafforzare il suo business online ed espandere le sue vendite di prodotti elettronici. Il retailer britannico ha detto di attendersi un rafforzamento del suo utile per azione quest'anno a causa dell'acquisizione. ** Infineon perde il 2,69% dopo che la società ha ammonito che l'utile operativo potrebbe essere sotto le attese nel secondo trimestre a causa della pressione sui prezzi nei mercati asiatici. L'utile operativo per il quarto trimestre del 2015 è invece salito del 30% a 220 milioni di euro da 169 milioni dell'anno precedente. (Redazione Roma, Reutersitaly@thomsonreuters.com, +3906 85224380, valentina.consiglio.reuters.com@reuters.net)) Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia