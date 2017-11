BORSE EUROPA deboli in mercato nervoso, sale il greggio

MILANO, 28 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 12,35 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3011,11 -1,06 3267,52 FTSEUROFIRST300 1327,65 -0,98 1437,53 STOXX BANCHE 152,45 -1,9 182,63 STOXX OIL&GAS 252,36 1,02 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 253,23 -0,88 285,56 STOXX AUTO 484,75 -0,86 565,06 STOXX TLC 330,19 -1,84 347,10 STOXX TECH 340,8 -1,15 355,86 L'azionario europeo è debole a metà seduta, in un mercato nervoso le cui perdite - sostenute tra l'altro dal calo di Roche che pesa su tutto il comparto sanitario - sono contenute dalla risalita dei prezzi del petrolio oggi. ** Gli investitori si mantengono alla finestra dopo che la Fed ieri ha mantenuto i tassi invariati pur aggiungendo di stare monitorando "da vicino" gli sviluppi dell'economia e della finanza globale, segno che non è pronta ad abbandonare i suoi piani di stretta monetaria quest'anno. ** Alle 12,35 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 registra -0,98%. L'indice perde circa il 7% da inizio gennaio, dopo un inizio d'anno molto turbolento caratterizzato dai timori sul rallentamento cinese e dal crollo del greggio. ** Il comparto energia oggi è tra i migliori con i prezzi del greggio stabili intorno ai 33 dollari al barile, supportati dalle speculazioni secondo cui i produttori potrebbero decidere di cooperare per un taglio alla produzione. Titoli come Repsol, Statoil e Royal Dutch Shell segnano rialzi tra il 2 e il 5%. ** Roche cede il 3% invece dopo che i profitti netti e il dividendo 2015 non hanno soddisfatto le attese, in un mercato scettico riguardo alle promesse della casa farmaceutica circa un miglioramento quest'anno. ** Hennes & Mauritz perde quasi il 4% dopo aver ammonito circa vendite poco soddisfacenti dei capi invernali - a causa di un clima inaspettatamente caldo - che peseranno sul primo trimestre 2016 insieme anche ad un dollaro forte. ** Bene invece Electrolux (+3,5%) nonostante le perdite registrate nel quarto trimestre, con i trader che citano il dato sull'Ebitda migliore delle attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia