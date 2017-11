BORSE EUROPA in negativo con petrolio che estende calo

MILANO, 26 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2982,83 -0,63 3267,52 FTSEUROFIRST300 1311,75 -0,88 1437,53 STOXX BANCHE 153,22 -0,29 182,63 STOXX OIL&GAS 238,48 -1,19 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 251,35 -1,21 285,56 STOXX AUTO 475,19 -0,89 565,06 STOXX TLC 325,29 -1,87 347,10 STOXX TECH 340,03 -1,32 355,86 L'azionario europeo scivola a metà seduta, dopo le perdite di ieri, risentendo delle preoccupazioni per la crescita globale e della nuova caduta dei prezzi del petrolio sotto i 30 dollari al barile. ** L'FTSEurofirst 300 alle 11,30 italiane perde lo 0,9% a 1.311,26, dopo il -0,7% di ieri. Da inizio anno le perdite sono superiori al 9%. ** Alla stessa ora l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 e il DAX segnano rispettivamente -0,63% e -0,56%. I mercati europei soffrono dall'inizio dell'anno sui timori per la Cina e i prezzi del greggio, con gli investitori in difficoltà a trovare investimenti rifugio sicuri. Una piccola boccata di ossigeno è arrivata la scorsa settimana sulle rassicuraizoni del presidente Bce Mario Draghi in merito a ulteriori misure di stimolo, commenti il cui effetto sui mercati è stato però di breve durata. ** I prezzi del petrolio sono tornati a perdere terreno oggi come ieri, dopo un rally del 10% venerdì. L'indice dei titoli energetici perde l'1,19%. Ne fanno le spese i petroliferi come BP, Total ed Eni, tutti in calo tra mezzo punto e 1,3%. ** I bancari registrano perdite dello 0,3% circa su petrolio, pressioni sui margini e incertezza sul destino dei crediti deteriorati degli istituti italiani. "Il settore bancario è sotto pressione tra Europa e Usa, ancora zavorrato dal calo di greggio e commodity", dice Stefan Fabiani, asset manager presso Zenit SGR. ** Tra i pochi a guadagnare Siemens, che segna oltre il 6% dopo aver migliorato le previsioni sull'anno a seguito di un forte primo trimestre. ** Anche Philips guadagna il 6% su risultati sopra le attese anche se con un outlook 2016 cauto. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia