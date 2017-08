BORSE EUROPA scivolano in negativo, si affievolisce rally greggio

LONDRA, 25 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 12,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3020,7 -0,08 3267,52 FTSEUROFIRST300 1329,21 -0,24 1437,53 STOXX BANCHE 155,58 -1,72 182,63 STOXX OIL&GAS 240,43 -1,67 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 255,79 -0,42 285,56 STOXX AUTO 482,4 -0,7 565,06 STOXX TLC 334,16 -0,16 347,10 STOXX TECH 345,9 0,74 355,86 L'azionario europeo scivola in negativo a metà seduta dopo un'apertura timidamente al rialzo questa mattina, con i titoli petroliferi che perdono terreno sull'affievolirsi del rally dei prezzi del greggio tornato intorno ai 31 dlr al barile. ** L'FTSEurofirst 300, salito del 3% venerdì nella prima settimana a bilancio positivo del 2016, alle 12,20 italiane cede lo 0,24%. L'indice paneuropeo perde circa l'8% dall'inizio dell'anno. ** Alla stessa ora l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 e il DAX segnano rispettivamente -0,1 e -0,06%, con la borsa tedesca in calo di circa il 20% dai massimi visti ad aprile 2015. ** I prezzi del petrolio sono tornati a perdere terreno oggi, dopo un rally del 10% venerdì. Ne hanno subito fatto le spese petroliferi come BP, Royal Dutch Shell e Total, tutti fiacchi questa mattina. ** Diversi investitori ed analisti ritengono che la situazione dei mercati rimarrà volatile. Secondo Mislav Matejka, strategist di JP Morgan in questo momento è meglio vendere su qualunque rimbalzo, come quello di venerdì. ** "Noi reiteriamo la nostra raccomandazione per cui la strategia chiave per il prossimo futuro resta vendere sui rally", spiega. ** Anche Pierre de Saab, fund manager di Dominice & Co, afferma che l'azionario continuerà a scendere quest'anno, dati is eganli di debolezza dell'economia globale. ** In controtendenza sale la borsa greca. ** Il benchmark ATG, che ha perso il 30% nel 2015 a causa dei persistenti timori sullo stato del debito greco, cresce dell'1,2% dopo che Standard & Poor's ha alzato il rating sulla Grecia venerdì. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia