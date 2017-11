BORSE EUROPA estendono rally guidate da commodity

MILANO, 22 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 12,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3020,98 2,62 3267,52 FTSEUROFIRST300 1329,12 2,71 1437,53 STOXX BANCHE 158,17 3,02 182,63 STOXX OIL&GAS 245,6 5,53 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 256,33 1,99 285,56 STOXX AUTO 488,27 2,24 565,06 STOXX TLC 330,61 2,97 347,10 STOXX TECH 340,07 1,8 355,86 ** L'azionario europeo sale con forza oggi, dopo i guadagni già messi a segno ieri sulle speranze di nuovi stimoli Bce, sostenuto dal rimbalzo dei prezzi delle commodity che si riflette positivamente su minerari ed energetici. ** Alle 12,20 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +2,71%. L'indice ha registrato una crescita di oltre il 2% ieri dopo che Mario Draghi ha detto che le turbolenze sui mercati e i timori sulla Cina porteranno la Bce a rivedere la propria politica monetaria in marzo. ** Nonostante la recente salita, l'FTSEurofirst 300 perde il 7% da inizio anno e alcuni investitori si mantengono cauti, dicendo che il rimbalzo potrebbe essere di breve respiro. ** "Bisogna capire se e come la prospettiva di potenziali azioni Bce riuscirà a bilanciare i timori sulla Cina e più in generale sulla crescita globale", commenta Markus Huber, trader di City of London Markets. ** "Serviranno ulteriori provvedimenti anche da parte della banca centrale del Giappone e della banca centrale cinese per riportare calma e ottimismo a lungo termine sui mercati", aggiunge. ** Il comparto petrolifero è il migliore oggi con un rimbalzo del 4,4% dopo che il greggio è risalito sopra ai 30 dlr al barile. ** Total e Royal Dutch Shell segnano rialzi tra il 3 e il 5%. ** Il settore minerario < .SXPP> sale del 3,6%, specularmente ai prezzi delle materie prime. ** Delhaize registra un +1,6% dopo aver presentato solidi risultati. ** La tedesca SAP cede invece lo 0,6% con alcuni broker scontenti dei nuovi target 2017. ** Philips è debole (-0,2%) dopo aver fatto sapere che l'acquisto di alcune sue unità da parte di un consorzio di compratori asiatici è sfumato a causa di obiezioni delle autorità Usa. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia