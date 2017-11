BORSE EUROPA a picco su discesa prezzi petroliferi, indice -3%

LONDRA, 20 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 11,07 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2887,61 -3,12 3267,52 FTSEUROFIRST300 1271,53 -3,01 1437,53 STOXX BANCHE 151,23 -3,62 182,63 STOXX OIL&GAS 227,93 -3,66 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 249,69 -4,18 285,56 STOXX AUTO 462,21 -3,42 565,06 STOXX TLC 314,39 -3,06 347,10 STOXX TECH 326,15 -2,26 355,86 I mercati azionari europei sono oggi in forte ribasso sull'onda dell'ulteriore calo dei prezzi petroliferi, con l'indice di riferimento regionale che è sceso in corso di seduta ai minimi da 15 mesi. Alle 11,07 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segnava -3%. Francoforte perde il 3,1%, Londra il 2,9%, Parigi il 3,36%. Le borse del Vecchio Continente hanno perso terreno già dall'aprile 2015, a causa dei timori sul rallentamento in Cina - seconda economia mondiale e consumatore numero uno di metalli e petrolio. I prezzi petroliferi hanno perso ulteriormente terreno dopo che l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha avvertito di un eccesso di scorte per il 2016. "Sono abbastanza pessimista sui mercati azionari per i prossimi due-tre mesi. Non vedo uno scenario tipo 2008, ma vedo in arrivo un mercato ribassista" dice Andreas Clenow, hedge fund trader e responsabile di ACIES Asset Management. I titoli delle compagnie energetiche e petrolifere sono quelli più colpiti, con la norvegese Seadrill che perde oltre il 16%, mentre Tullow Oil perde oltre il 6%. Clenow dice di non avere al momento posizioni lunghe - cioè basate sulla scommessa di guadagni futuri - sull'azionario europeo sebbene, aggiunge, misure di stimolo economico da parte della Bce sarebbero un elemento di sostegno. Richard Perry, analista di Hantec Markets, dice che per il momento è troppo rischioso acquistare titoli europei: "Il continuo calo dei prezzi del petrolio sta colpendo duramente i mercati e il sentiment". Tra i titoli da segnalare: AIRBUS perde oltre il 3%; il numero uno della società ha sminuito i rischi di una guerra dei prezzi sui grandi aerei. ASML Holding, fornitore di sistemi di fotolitografia per il comparto dei semiconduttori, guadagna l'1,9% circa: oggi ha annunciato che il profitto netto del quarto trimestre è calato del 4,3% sull'anno, ma il risultato è migliore delle attese degli analisti. Il gruppo britannico BG perde circa il 2%: vicino alla conclusione del takeover da parte della rivale Shell, ha superato gli obiettivi di produzione del 2015 grazie all'aumento della produzione in Australia, Brasile e Norvegia. ZURICH INSURANCE ha registrato una perdita operativa di circa 100 milioni di dollari nel quarto trimestre per il settore di general insurance, soprattutto a causa delle indondazioni in Gran Bretagna e Irlanda: perde oltre l'8%. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia