20 gennaio (Reuters) - Apertura in netto calo per le borse europee, come nelle previsioni, a causa del ribasso ulteriore dei prezzi petroliferi, l‘indice FTSEurofirst perde il 2% in avvio;

* La borsa di Londra perde l‘1,7%, Parigi il 2,4%, Francoforte il 2,3, Madrid il 2,2%. Source text for Eikon: