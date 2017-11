BORSE EUROPA in netta salita con minerari, rimbalzano da minimi

LONDRA, 19 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2988,32 1,8 3267,52 FTSEUROFIRST300 1317,37 1,86 1437,53 STOXX BANCHE 157,85 1,18 182,63 STOXX OIL&GAS 239,49 2,38 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 261,45 1,91 285,56 STOXX AUTO 477,59 1,31 565,06 STOXX TLC 325,42 1,71 347,10 STOXX TECH 334,15 2,16 355,86 L'azionario europeo rimbalza questa mattina dai minimi degli ultimi 13 mesi visti ieri, con minerari ed energetici che guidano il mercato in netto rialzo a seguito della risalita dei prezzi di petrolio e metalli dopo i dati sulla crescita cinese. Alle 11,30 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +1,86%. Lo STOXX Europe 600 Basic Resources, di cui fanno parte i principali titoli minerari europei, registra un +5,04%, mentre l'oil and gas un +2,38%, sulla scia dei progressi registrati oggi dai prezzi di commodity come il petrolio, il rame, il nickel e l'alluminio. Anglo American, Glencore, Rio Tinto e BP mettono a segno guadagni tra il 2,5 e l'8,9% dopo che i dati sulla crescita cinese - maggior consumatore di materie prime del mondo - sono risultati fiacchi ma non peggiori delle attese. "Con dati così deboli, ci si attendono nuove misure di stimolo. E questo sta sostenendo l'appetito degli investitori al rischio", commenta Philippe Gijsels, capo della ricerca di BNP Paribas Fortis Global Markets a Bruxelles. Credit Agricole balza del 5,2% dopo aver confermato la notizia secondo cui ha intenzione di vendere le quote di numerose banche regionali per rafforzare il suo capitale e far salire i dividendi. Prudential sale del 2,3% dopo aver comunicato un capital-ratio appena sopra le attese. In controtendenza la danese Novozymes sprofonda del 12% dopo aver dimezzato le previsioni di vendita a lungo termine. Alstom perde quasi il 9%, peggior performance giornaliera degli ultimi due anni, con i trader che parlano di vendite tecniche legate al programma di buyback da 3,2 mld di euro. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia