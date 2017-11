BORSE EUROPA in deciso rialzo su dati Cina, in evidenza Aegon

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3117,47 1,72 3267,52 FTSEUROFIRST300 1370,92 1,61 1437,53 STOXX BANCHE 171,6 1,86 182,63 STOXX OIL&GAS 240,88 3,04 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 272,85 2,27 285,56 STOXX AUTO 517,3 1,18 565,06 STOXX TLC 341,74 1,71 347,10 STOXX TECH 345,93 0,63 355,86 13 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo guidate dall'assicuratore olandese Aegon che ha aggiornato le sue strategie e i target, con i dati sul commercio cinese migliori delle attese che hanno anche sostenuto il mercato. I titoli di aziende legate alle materie prime sono in rialzo seguendo i progressi dei prezzi dei metalli e del petrolio. Gli indici dei minerari europei e degli energetici salgono rispettivamente poco prima delle 10,30 del 3% e 3,5%, sostenuti da rialzi tra il 2 e il 4% di Rio Tinto, BHP Billiton, BP e Royal Dutch Shell. Aegon guadagna oltre 11%, maggior rialzo nel paniere dell'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 index, dopo aver fornito al mercato i suoi nuovi target che alzano la redditività. FTSEurofirst 300 sale dell'1,6% attorno alle 10,30 ora italiana. Il rally segue sedute in forte ribasso ai minimi trimestrali per la preoccupazione sul ritmo di crescita della Cina. Il miglioramento dell'umore del mercato è legato ai dati del commercio cinese che è sceso meno delle attese a dicembre, con l'export calato dell'1,4% rispetto a stime di una flessione dell'8% e dopo -6,8% di novembre. Sodexo sale dell'1,1% dopo che il gruppo francese di servizi per il settore alimentare ha registrato una crescita dei ricavi del 4,7% nel primo trimestre 2015/16, mentre l'azienda di selezione del personale Hays sale del 2,6% grazie alla crescita del 7% nelle commissioni del trimestre. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia