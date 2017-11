BORSE EUROPA rimbalzano a metà seduta con titoli retail

INDICI ORE 12,45 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3083,04 1,83 3267,52 FTSEUROFIRST300 1355,62 1,54 1437,53 STOXX BANCHE 169,56 1,38 182,63 STOXX OIL&GAS 237,28 0,88 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 267,43 1,23 285,56 STOXX AUTO 516,08 3,17 565,06 STOXX TLC 338,42 1,39 347,10 STOXX TECH 344,8 1,85 355,86 12 gennaio (Reuters) - Le borse europee rimbalzano a metà seduta, sostenute dalla buona performance dei titoli legati al retail, dopo aver toccato i minimi degli ultimi tre mesi. Alle 12,45 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dell'1,54%. Il retailer tedesco Metro cresce del 3% dopo aver dichiarato di aver avuto vendite molto buone durante il periodo natalizio in Germania. Le britanniche Tesco, Sainsbury e Marks & Spencer segnano rialzi tra l'1,3 e il 5,5%, Debenhams e Morrisons registrano un balzo del 15% dopo aggiornamenti positivi sulle loro vendite. Nonostante questo, il sentiment del mercato resta fragile, dominato dai timori legati alle turbolenze delle borse cinesi sui timori di un rallentamento della crescita della seconda economia del mondo. I titoli legati alle materie prime perdono terreno in seguito al calo dei prezzi del petrolio e di alcuni metalli, con i produttori preoccupati di una ulteriore discesa della domanda. Lo STOXX Europe 600 Basic Resources cede l'1% mentre l'Oil and Gas l'1,7. BHP Billiton, Glencore, Rio Tinto e BP segnano ribassi tra l'1,4 e il 3,3%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia