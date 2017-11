BORSE EUROPA poco mosse a metà seduta, bene settore auto

11 gennaio (Reuters) - INDICI ORE 12,35 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3049,09 0,51 3146,43 FTSEUROFIRST300 1343,31 0,2 1368,52 STOXX BANCHE 168,14 0,57 188,77 STOXX OIL&GAS 237,69 0,25 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 264,4 0,31 250,55 STOXX AUTO 505,49 1,23 501,31 STOXX TLC 335,87 0,06 320,05 STOXX TECH 337,55 0,48 312,18 L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta, con gli investitori incerti sulla possibilità che le autorità cinesi mettano a punto interventi che possano risollevare realmente l'economia. Alle 12,35 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +0,2%, dopo aver perso il 7% la scorsa settimana, galleggiando poco sopra ai minimi degli ultimi tre mesi. La Cina ha rafforzato oggi la moneta nazionale, il yuan, per la seconda seduta consecutiva, una mossa che avrebbe dovuto attenuare i timori sul deprezzamento della divisa ma che invece ha alimentato i dubbi sugli attuali intenti di Pechino e che non ha bloccato il ribasso. Shanghai ha chiuso in calo del 5%. I dati pubblicati nel fine settimana indicano che l'inflazione in Cina ha registrato un tenue aumento all'1,6% a dicembre, mentre i prezzi alla produzione sono scesi del 5,9% sull'anno. Il comparto auto è tra i migliori stamani in Europa. Volkswagen sale del 4,4% , Daimler del 2% dopo che un membro del board ha detto che continueranno a crescere sul mercato cinese. Sale anche la banca spagnola Santander, dopo un upgrade da parte degli analisti di Exane BNP Paribas, ma va bene oggi in generale tutto il comparto. Nel settore tech, si evidenzia il balzo di Fingerprint (+10%) dopo che la casa di brokeraggio Arctic Securities ha assegnato un "buy" al titolo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia