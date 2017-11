4 gennaio (Reuters) -

* Le borse europee aprono in calo questa mattina per poi ampliare le perdite in modo netto. Nei primi scambi l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,9% e dopo pochi minuti dall‘apertura, alle 9,05 italiane, perde l‘1,8%. Source text for Eikon: