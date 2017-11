BORSE EUROPA incerte, salgono titoli energia

LONDRA, 22 dicembre (Reuters) - INDICI ORE 12,35 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3223,73 0,33 3146,43 FTSEUROFIRST300 1408,12 0,44 1368,52 STOXX BANCHE 181,22 0,95 188,77 STOXX OIL&GAS 255,24 1,2 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 281,88 0,27 250,55 STOXX AUTO 556,73 0,57 501,31 STOXX TLC 337,54 0,54 320,05 STOXX TECH 349,04 -0,03 312,18 Le borse europee sono tendenzialmente positive a metà seduta, dopo il calo registrato ieri sui timori legati alla situazione politica spagnola, con i titoli dell'energia in evidenza grazie alla risalita dei prezzi del petrolio. ** Alle 12,35 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 , che ieri ha visto un ribasso dell'1,2%, segna +0,44%. Tra le piazze nazionali, Londra +0,63%, Francoforte -0,01. ** Petroliferi come BP e Royal Dutch Shell sono in buon rialzo oggi grazie alla risalita dei prezzi del greggio dai minimi. ** "Il prezzo del petrolio è ancora il fattore determinante del sentiment del mercato, ma non sono sicuro riuscirà a tenere sopra i minimi visto l'eccesso di offerta", commenta Richard Perry di Hantec Markets'. ** A dare supporto ai prezzi di borsa anche l'attività di M&A. ** L'olandese USG People balza del 28% dopo che la giapponese Recruit ha acconsentito ad acquistarla per 1,4 mld di euro, con un premio del 31% sul prezzo di chiusura di mercato di ieri. ** La tech finlandese Innofactor sale del 4,1% dopo aver annunciato un piano di merger con la svedese Cinteros AB. ** L'indice FTSEurofirst e l'Euro STOXX 50 guadagnano entrambi circa il 3% dall'inizio del 2015, grazie alle misure di stimolo varate dalla Bce nonostante i timori sulla crescita cinese e l'incertezza politica in Paesi come la Spagna e la Grecia. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia