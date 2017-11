BORSE EUROPA in rialzo, stretta Fed dimostra fiducia in economia Usa

LONDRA, 17 dicembre (Reuters) - INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3344,64 3,01 3146,43 FTSEUROFIRST300 1447,48 2,24 1368,52 STOXX BANCHE 185,45 2,99 188,77 STOXX OIL&GAS 264,48 1,43 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,18 2,61 250,55 STOXX AUTO 570,75 3,86 501,31 STOXX TLC 352,92 2,83 320,05 STOXX TECH 354,27 2,2 312,18 Le borse europee sono in rialzo a metà seduta sulla scia del rally di altri mercati, con gli investitori che hanno scelto di interpretare la prima stretta sul costo del denaro Usa in nove anni come un segnale di fiducia nella salute della prima economia mondiale. La Fed ha chiarito ieri che il rialzo dei tassi di 25 punti base vuole essere l'inizio di un ciclo di "graduale" stretta monetaria. Alle 12,30 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +2,24%, il tedesco DAX, il francese CAC e il britannico FTSE 100 registrano progressi tra l'1,5 e il 3,5%. I settori ciclici come quello auto, i bancari e gli assicurativi salgono tra il 2,6 e il 3,8%, tra i migliori comparti in Europa. Il minerari invece crescono solo dell'1%, sottoperformando il mercato con i prezzi di metalli come il rame, l'alluminio e il nickel in deciso calo in seguito alla salita del dollaro dopo il rialzo Fed. Un dollaro più forte rende i metalli più costosi per i possessori di altre valute. Tra i titoli in evidenza oggi, AstraZeneca guadagna quasi il 2% dopo aver annunciato di aver acquistato il 55% della biotech Acerta Pharma per 4 mld di dollari mettendo così le mani su un importante farmaco antitumorale. Tra le mid-caps, Elementis cede oltre il 6% dopo aver detto che il suo utile per azione quest'anno si posizionerà al livello più basso delle aspettative di mercato. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia