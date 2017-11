Borse Europa poco mosse, investitori cauti attendono Fed

LONDRA, 16 dicembre (Reuters) - INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3254,28 0,39 3146,43 FTSEUROFIRST300 1417,03 0,38 1368,52 STOXX BANCHE 179,75 0,21 188,77 STOXX OIL&GAS 263,62 1,03 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 281,28 0,32 250,55 STOXX AUTO 545,23 -0,08 501,31 STOXX TLC 345,53 0,86 320,05 STOXX TECH 348,74 -0,11 312,18 Le borse europee sono poco mosse in mattinata, con gli investitori che si mantengono prudenti in vista delle comunicazioni sui tassi che il Fomc della Fed renderà note questa sera alle 20 italiane. ** Alle 11,20 italiane il paneuropeo FTSEurofirst galleggia fra segno più e segno meno con un +0,38% dopo aver sfiorato ieri il 3% di rialzo, in un rimbalzo dovuto alla parziale risalita dei prezzi del petrolio. ** Il mercato è nervoso e aspetta a prendere una direzione precisa nell'attesa della conclusione della riunione del board esecutivo della Fed, questa sera, quando la banca centrale Usa dovrebbe annunciare il primo rialzo dei tassi da oltre dieci anni. Anche se si stima un incremento di solo un quarto di punto, si tratterebbe della fine di un lungo periodo di politica monetaria espansiva che ha assicurato per anni al mercato abbondante liquidità. ** Nonostante la cautela generale, alcuni titoli riescono a salire. Casino, ad esempio, balza del 7%, tra i migliori titoli oggi, dopo aver detto ieri che incasserà oltre 2 mld di euro nel 2016 con la vendita di parte del suo portafoglio immobiliare in Thailandia, Colombia e Vietnam. ** Dixons Carphone segna un +1,8% dopo aver battuto le stime con un aumento del 23% del suo utile semestrale. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia