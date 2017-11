BORSE EUROPA si indeboliscono, bene eolico dopo accordo clima

INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3205,58 0,07 3146,43 FTSEUROFIRST300 1397,27 -0,02 1368,52 STOXX BANCHE 176,21 -0,1 188,77 STOXX OIL&GAS 256,34 -0,63 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 277,97 -0,21 250,55 STOXX AUTO 542,06 -0,24 501,31 STOXX TLC 338,47 0,33 320,05 STOXX TECH 344,48 -0,2 312,18 MILANO, 14 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo si indebolisce a metà seduta, mentre salgono i titoli legati al settore eolico dopo lo storico accordo tra i leader mondiali sul clima. ** Alle 12,45 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst cede lo 0,3% dopo aver perso oltre il 2% venerdì ai minimi di due mesi proprio sui timori riguardanti il fronte cinese sulla scia del forte calo dello yuan. ** In mattinata le borse avevano tenuto un'intonazione positiva sostenute da buoni sulla produzione industriale cinese, che ha mostrato oggi una crescita sui massimi da 5 anni, segno che gli stimoli messi a punto da Pechino potrebbero aver posto un 'floor' al declino dell'economia. ** Secondo un trader le borse vengono comunque aiutate anche dalla sconfitta del Fronte nazionale di estrema destra in Francia al secondo turno delle amministrative. L'indice del mercato di Parigi sale dello 0,3%. ** I produttori di turbine Vestas Wind, Nordex e Gamesa salgono rispettivamente del 2,6% del 4,7% e del 2% come possibili beneficiari dell'accordo sul clima teso ad arrestare il surriscaldamento globale. ** La sudafricana Old Mutual balza di oltre l'8% sostenuta dalla forza del rand dopo la nomina di un nuovo ministro delle Finanze. ** Dialog Semiconductor sale del 2,7% dopo che la sua offerta per l'acquisizione di Atmel è stata messa in dubbio dalla proposta di una società Usa concorrente. ** Veolia segna un progresso di oltre il 2% dopo aver comunicato che pagherà dividendi piu alti del previsto grazie a utili in rialzo di circa il 5% nel periodo 2016-2018. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia