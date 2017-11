BORSE EUROPA pesanti su minimi due mesi, debole comparto energia

LONDRA, 11 dicembre (Reuters) - INDICI ORE 13 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3223,82 -1,41 3146,43 FTSEUROFIRST300 1406,78 -1,49 1368,52 STOXX BANCHE 177,82 -1,59 188,77 STOXX OIL&GAS 261,85 -2,18 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 279,89 -1,53 250,55 STOXX AUTO 548,54 -2,43 501,31 STOXX TLC 339,48 -1,2 320,05 STOXX TECH 346,24 -1,27 312,18 L'azionario europeo perde progressivamente terreno in mattinata e a metà seduta è nettamente in ribasso, indebolito dal calo dei prezzi delle materie prime che mette sotto pressione i mercati in vista dell'ampiamente attesa stretta monetaria Usa la prossima settimana. ** Alle 13 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -1,49%, sui minimi degli ultimi due mesi. ** L'indice ha messo a segno un bilancio negativo per questa settimana e cede quasi il 7% da inizio dicembre, dopo che la Bce ha deluso gli investitori con un programmi di nuovi stimoli più limitato di quanto sperato. Nonostante le perdite, da inizio 2015 l'FTSEurofirst 300 resta in attivo di circa il 3% da inizio 2015. ** A pesare sul mercato, oggi, anche i prezzi in discesa delle materie prime. Lo STOXX Europe 600 Oil & Gas perde oltre l'1%, con il prezzo del petrolio che resta sui livelli di inizio 2009 mentre la produzione in Medio oriente continua ad aumentare. ** Tra i titoli in evidenza oggi, la francese Publicis cede lo 0,6% dopo aver perso il contratto con L'Oreal a favore della rivale WPP, che sale dello 0,9%. ** Calano anche i titoli più esposti in Sudafrica come Old Mutual e Investec a seguito delle dimissioni del ministro delle Finanze sudafricano. ** Tonfo per Dialog Semiconductor che lascia sul terreno il 10% dopo commenti negativi sull'outlook della società da parte di Bankhaus Lampe. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia