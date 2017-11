BORSE EUROPA toccano minimi 2 mesi, poi risalgono

LONDRA, 10 dicembre (Reuters) - INDICI ORE 10,52 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3272,89 -0,13 3146,43 FTSEUROFIRST300 1428,34 -0,16 1368,52 STOXX BANCHE 181,72 0,19 188,77 STOXX OIL&GAS 268,18 0,25 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 284,32 -0,72 250,55 STOXX AUTO 564,13 0,58 501,31 STOXX TLC 343,64 -0,67 320,05 STOXX TECH 351,13 -0,35 312,18 Le borse europee hanno toccato oggi il minimo da due mesi nella terza seduta negativa di seguito, per poi risalire leggermente. Sotto pressione in particolare i titoli retail e tech, mentre il settore delle materie prime si è stabilizzato. ** Alle 10,50 circa ora italiana il paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,16%, a 1428,34 punti. ** Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,32%, il Dax tedesco +0,04%, mentre il francese CAC 40 è in parità. ** Questo mese l'FTSEurofirst 300 perde intorno al 6%, dopo che le misure di stimolo all'economia della Banca Centrale Europea hanno deluso il mercato. "Pensiamo che gli investitori stiano andando verso il 2016 con poca fiducia nel futuro", dicono in una nota gli strategist di Barclays. "I flussi in ingresso d'Oltreceano si sono ridotti considerevolmente... (e) l'appetito per il rischio è depresso". ** Il titolo minerario Glencore, uno dei big del settore commodity, guadagna oltre il 13% dopo l'annuncio di un programma per la riduzione dei costi e nuove previsioni sul debito. ** Il gruppo francese dell'energia EDF guadagna oltre il 9% dopo aver rivisto leggermente al rialzo l'outlook 2015 sui profitti, anche se ha annunciato che registrerà quest'anno oneri ulteriori per circa 2,3 miliardi di euro. ** L'industria chimica Syngenta guadagna oltre il 5% dopo che l'annunciata fusione da 130 miliardi di euro di Dow Chemical e DuPont ha dato corso a nuove ipotesi di takeover per aziende europee del settore. Il titolo ha risentito anche della notizia di un interesse da parte di ChemChina, il gruppo cinese azionista di controllo di Pirelli. ** La catena Sports Direct è il titolo più colpito dello STOXX Europe 600 dopo aver disatteso le previsioni sui risultati del primo semestre, e perde oltre il 12%. ** L'azienda tedesca di tech Aixtron, che fornisce apparecciature per il settore dei seminconduttori, perde oltre il 38% dopo che la cinese Sanan Optoelectronics ha tagliato i propri ordini per alcuni strumenti di nuova generazione. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia