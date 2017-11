BORSE EUROPA deboli su calo commodities, Bayer debole

LONDRA, 9 dicembre (Reuters) - INDICI ORE 12,20 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3285,31 -0,37 3146,43 FTSEUROFIRST300 1432,09 -0,4 1368,52 STOXX BANCHE 180,67 -0,76 188,77 STOXX OIL&GAS 263,41 -0,09 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 286,37 -0,27 250,55 STOXX AUTO 562,06 0,59 501,31 STOXX TLC 347,18 -0,19 320,05 STOXX TECH 355,04 -0,23 312,18 L'azionario europeo è negativo a metà seduta, sui minimi da oltre due mesi, appesantito dal calo dei titoli legati alle materie prime e dalla debolezza di Bayer. ** Alle 12,20 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,4% ai minimi dalla fine di ottobre, mentre l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 cede lo 0,37. ** Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,14%, il Dax tedesco -0,09%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,29. ** Bayer lascia sul terreno quasi il tre e mezzo per cento a seguito di un'inchiesta su un suo farmaco. ** I prezzi del petrolio sono tornati a salire dopo il calo delle scorte di greggio Usa, mentre il Giappone ha registrato una crescita significativa negli ordini di macchinari e i prezzi del rame sono scesi. ** Nonostante questo, molti investitori restano cauti, citando il persistere di preoccupazioni sul fronte del rallentamento della crescita cinese - che pesa in particolare sul comparto dei minerari - e l'incertezza legata all'impatto che avrà l'atteso rialzo dei tassi statunitense a fine mese. ** L'inflazione cinese, secondo quanto reso noto oggi, è salita un pochino a novembre ma resta ben al di sotto del target governativo 2015 del 3% alimentando timori deflazionistici sullo stile giapponese. ** "In questo momento resto con un atteggiamento difensivo, ho tagliato l'equities a neutral da overweight," commenta Francois Savary, chief investment officer di Prime Partners. ** Ashtead è la migliore dello European STOXX 600 , con un balzo di oltre l'8% dopo aver alzato le sue aspettative sui profitti. ** Syngenta e BASF salgono sulla scia di un possibile merger di settore tra Dow Chemical e DuPont. ** Nonostante il calo visto questa settimana, l'azionario europeo mantiene un bilancio positivo da inizio 2015, il FTSEurofirst guadagna il 5% dai primi di gennaio e il DAX poco meno del 10%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia