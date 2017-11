BORSE EUROPA positive, cade Electrolux, bene farmaceutici

INDICI ORE 9,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3365,9 1,06 3146,43 FTSEUROFIRST300 1471,56 0,94 1368,52 STOXX BANCHE 188,93 0,71 188,77 STOXX OIL&GAS 271,92 -1,16 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 291,33 1,21 250,55 STOXX AUTO 571,87 1,24 501,31 STOXX TLC 354,37 1,21 320,05 STOXX TECH 362,84 1,02 312,18 LONDRA, 7 dicembre (Reuters)- Le borse europee salgono in avvio di settimana recuperando dai minimi di tre settimane con cui avevano chiuso venerdì. Cade però Electrolux dopo il mancato accordo per comprare le attività negli elettrodomestici della General Electric's. ** GE ha infatti messo fine all'intesa da 3,3 miliardi di dollari, che era stata sottoposta alla valutazione delle autorità USA, con il dipartimento di Giustizia americano che ha chiesto a luglio a una corte federale di bloccare l'operazione per le preoccupazioni che potesse far cresce i prezzi per i consumatori. ** Electrolux, partita in calo di quasi il 15%, poco dopo le 9,30 perde il 13% circa, in decisa controtendenza rispetto all'indice pan-europeo FTSEurofirst 300 index che alla stessa ora sale dello 0,84%. ** Il mercato europeo è stato comunque sostenuto dai rialzi delle azioni del comparto sanitario, con Novartis che avanza sopra l'1% sui risultati positivi di un farmaco per il trattamento della leucemia, mentre la banca d'affari Jefferies ha alzato i target su titoli come GlaxoSmithKline, Roche e Sanofi. ** L'indice della Borsa francese CAC-40 è anche in progresso dello 0,8%, non subendo alcun impatto della storica vittoria elettorale della destra del Fronte Nazionale alle amministrative. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia