BORSE EUROPA estendono calo dopo delusione Bce

LONDRA, 4 dicembre (Reuters) - INDICI ORE 12,40 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3326,49 -0,5 3146,43 FTSEUROFIRST300 1458,5 -0,29 1368,52 STOXX BANCHE 187,2 -0,45 188,77 STOXX OIL&GAS 283,37 0,97 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 287,68 0,29 250,55 STOXX AUTO 561,5 -0,04 501,31 STOXX TLC 351,04 -0,81 320,05 STOXX TECH 357,83 -0,57 312,18 Le borse europee estendono a metà seduta il calo segnato in apertura oggi, dopo la delusione per le misure adottate ieri dalla Banca centrale europea. Alle 12,40 italiane l'FTSEurofirst 300 registra un -0,29% a quota 1458,5, dopo aver perso ieri il 3,3%, peggiore seduta da agosto, in seguito a decisioni Bce sotto le aspettative. La banca centrale ha tagliato il tasso sui depositi portandolo a -0,30% ed esteso il suo programma di acquisto di asset di sei mesi -- una mossa già anticipata che gli investitori hanno letto come il minimo dopo che per settimane si sono moltiplicate le aspettative su nuovi stimoli. "Quando il mercato si aspetta che la banca centrale immetta più liquidità e poi questa non arriva, gli investitori si riallineano e correggono", commenta Peter Dixon, economista di Commerzbank. "Mi aspetto movimenti di mercato nervosi nelle prossime settimane fino a fine anno". Tra le piazze nazionali, sempre alle 12,40, il britannico FTSE 100 segna -0,13%, il Dax tedesco -0,51%, mentre il francese CAC 40 scende dello 0,5. I titoli in evidenza oggi: Sandvik cede il 3,1% dopo che JP Morgan ha tagliato il suo rating ad "underweight" da "neutral" e abbassato il target price sul titolo. Whitbread scende del 2,6% dopo che Barclays ha tagliato la raccomandazione a "equal weight" da "overweight" e tagliato il target price a 5,2 sterline da 5,8. L'assicurativo AXA sale invece di oltre il 4% dopo aver annunciato che potrà pagare un dividendo piu alto del previsto.