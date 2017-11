BORSE EUROPA poco mosse dopo partenza al rialzo, attendono Bce

INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3513,9 0,21 3146,43 FTSEUROFIRST300 1522,99 0,33 1368,52 STOXX BANCHE 195,4 1,16 188,77 STOXX OIL&GAS 294,68 0,42 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 297,53 0,13 250,55 STOXX AUTO 600,08 1,12 501,31 STOXX TLC 370,65 -0,12 320,05 STOXX TECH 369,05 0,24 312,18 LONDRA, 1 dicembre(Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso a metà seduta, pur mantenendo l'intonazione positiva vista in apertura grazie in particolare a bancari e minerari. ** Nessuna delle banche inglesi ha fallito gli stress test della Banca d'Inghilterra. Standard Chartered , Lloyds Group, Royal Bank of Scotland, HSBC and Barclays salgono tutte con rialzi tra l'1 e il 3%, mentre l'indice del comparto bancario segna un progresso di un punto percentuale circa. ** Alle 12,15 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +0,33% sostenuto anche dai minerari che salgono grazie all'aumento dei prezzi dei metalli sulla debolezza del dollaro. ** Il mercato non sembra essersi curato particolarmente dei dati sulla manifattura cinese che ha mostrato una contrazione superiore alle attese a novembre. ** "Il sentiment rimane rialzista", commenta Markus Huber, senior analyst di Peregrine & Black. "Ma alla luce della Bce giovedì, dell'atteso discorso della [presidente della Fed Janet] Yellen a Capitol Hill e dei dati Usa sulla disoccupazione venerdì, non mi sorprenderebbe se gli investitori restassero con il freno tirato per tutta la settimana", aggiunge. ** Tra gli altri titoli in evidenza, TUI Group sale del 3,3% dopo che il suo principale azionista, Alexei Mordashov, ha aumentato la sua quota al 15% dal 13. ** Linde cede invece oltre il 10% dopo aver ridotto il suo target sui profitti 2017 citando un rallentamento della produzione industriale. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia