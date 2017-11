BORSE EUROPA poco mosse, attendono Bce

MILANO, 30 novembre(Reuters) - INDICI ORE 10,10 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3510,88 0,63 3146,43 FTSEUROFIRST300 1516,94 0,31 1368,52 STOXX BANCHE 193,34 0,44 188,77 STOXX OIL&GAS 291,52 -0,2 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 297,2 0,25 250,55 STOXX AUTO 586,86 1,14 501,31 STOXX TLC 372,65 0,12 320,05 STOXX TECH 367,73 0,76 312,18 Le borse europee galleggiano sopra alla parità questa mattina, in un mercato cauto in attesa delle decisioni della Bce, in calendario giovedì, su un ulteriore piano di stimoli per l'economia della zona euro. ** Alle 10,10 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 index segna +0,3% dopo un'apertura debole stamani e una chiusura a -0,26% venerdì. ** Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,17%, il Dax tedesco +0,54%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,48%. ** In evidenza oggi tra gli altri titoli BHP Billiton cede quasi il 2% dopo la notizia secondo cui le autorità brasiliane gli chiederanno i danni per l'esplosione di una diga. ** L'assicuratore olandese Delta Lloyd perde il 3,5% dopo aver annunciato un aumento di capitale da un miliardo e che non darà dividendi quest'anno. ** Positivo il settore auto, con un +0,5%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia