Borse Europa scende da massimi 3 mesi su debolezza Cina

LONDRA, 27 novembre(Reuters) - INDICI ORE 12,20 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3506,44 0,22 3146,43 FTSEUROFIRST300 1515,74 -0,03 1368,52 STOXX BANCHE 193,49 0,24 188,77 STOXX OIL&GAS 293,39 -0,35 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 296,75 0,03 250,55 STOXX AUTO 579,43 0,08 501,31 STOXX TLC 372,07 0,23 320,05 STOXX TECH 364,46 -0,02 312,18 L'azionario europeo scende dai massimi degli ultimi tre mesi e scambia in territorio negativo a metà seduta, appesantito dal calo dei minerari dopo notizie poco confortanti dalla Cina. ** Restano sullo sfondo le speculazioni su nuovi stimoli da parte della Bce, che pure forniscono un sostegno al mercato. ** Alle 12,20 italiane, l'FTSEurofirst 300 segna -0,03%, dopo aver toccato ieri il massimo da agosto. ** Il comparto minerario perde quasi il 2% dopo che la borsa in Cina, maggior consumatore al mondo di metalli, ha perso il 5,5% a seguito di dati deboli sul fronte degli utili aziendali e di un'inchiesta da parte delle autorità di mercato sulle attività poco trasparenti delle maggiori società di brokeraggio. ** Tra i titoli dell'industria estrattiva, il peggiore è Anglo American con una perdita di quasi il 6% dopo aver chiuso una miniera in Australia. ** I minerari soffrono in un panorama che vede l'economia cinese debole e il dollaro sempre più forte. C'è il rischio che la Cina decida, come già fatto in passato, di svalutare lo yuan", commenta Ankit Gheedia, equity and derivative strategist di BNP Paribas. "Ad ogni modo l'Europa fa trading anche sulla base delle attese di nuovi stimoli Bce, e questo dà una base al mercato". ** Tra i titoli in rialzo, la banca belga KBC sale di quasi il 3%, migliore dell'Ftseurofirst 300, dopo aver reso noto di avere i requisiti di capitale richiesti dalla Bce. Altice continua a salire da due sedute dopo che Reuters ha scritto che la società ha vinto i diritti per trasmettere le partite della Premier League del calcio inglese in Francia. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia