BORSE EUROPA in rialzo su attese nuovi stimoli Bce, brilla Infineon

MILANO, 26 novembre(Reuters) - INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3492,1 0,87 3146,43 FTSEUROFIRST300 1511,63 0,61 1368,52 STOXX BANCHE 192,79 0,91 188,77 STOXX OIL&GAS 293,06 1 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 296,01 0,13 250,55 STOXX AUTO 579,76 2,46 501,31 STOXX TLC 368,18 0,43 320,05 STOXX TECH 363,48 1,09 312,18 Le borse europee sono in salita questa mattina sulle crescenti aspettative di nuove misure di stimolo da parte della Banca centrale europea la prossima settimana, in un mercato sostenuto dal rimbalzo dei prezzi dei metalli e dalla buona performance di Infineon. "Le attese sulla Bce sono forti e questo spinge il mercato verso l'alto. Spero che la banca centrale non disilluderà le aspettative, ma capisco che non è facile", spiega Marco Vailati, responsabile della ricerca di Cassa Lombarda. ** Alle 11,35 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +0,61% dopo il +1,4% guadagnato ieri. ** Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 registra un +0,81%, il Dax tedesco +1,24%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,82%. ** Infineon balza del 12% dopo un trimestre migliore delle stime. ** Remy Cointreau cede il 2,6% dopo aver riportato un calo dei profitti del 7,3% nei primi sei mesi dell'anno a seguito dell'indebolimento della domanda cinese. ** Sempre nel settore beverage, la danese Royal Unibrew sale invece dell'11% dopo risultati sopra le attese e la decisione di aumentare il target per i suoi profitti a medio termine. ** Molti settori sono in territorio positivo. Tra questi si segnala il minerario con un rialzo di circa l'1% in seguito alla crescita dei prezzi dei metalli dopo i minimi visti la scorsa settimana. ** BHP Billiton va peggio del suo settore con un calo del 2,8% dopo che JP Morgan ha abbassato la raccomandazione sul titolo da neutral ad underweight aggiungendo di aver scontato un dimezzamento del dividendo a seguito di un ulteriore calo dei prezzi del rame. ** In progresso anche il comparto auto con un +1,4%, sostenuto dai guadagni di Volkswagen. Baader Bank Helvea ha confermato il suo rating sul titolo pur rimanendo cauta sui costi futuri legati allo scandalo emissioni.