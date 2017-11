BORSE EUROPA rimbalzano su rally minerari e banche

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3058,64 2,96 3267,51 FTSEUROFIRST300 1342,56 2,35 1437,53 STOXX BANCHE 158,99 4,47 182,63 STOXX OIL&GAS 266,46 2,35 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 252,83 3,1 285,56 STOXX AUTO 488,01 4,1 565,06 STOXX TLC 329,48 2,22 347,10 STOXX TECH 328,15 1,53 355,86 LONDRA, 11 marzo (Reuters) - Rimbalzo per le borse europee oggi, con la ripresa dei prezzi dei metalli e del greggio che spinge i settori legati alle cmmodities e i titoli delle banche nella periferia dell'Eurozona che beneficiano del piano a sorpresa della Bce. Alle 11,30 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale del 2,35%, dopo aver chiuso ieri in calo dell'1,8%. L'indice va comunque verso una chiusura della settimana in territorio negativo dopo aver concluso col segno più le tre precedenti. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 guadagna l'1,7%, il tedesco DAX il 2,7% e il francese CAC 40 il 2,8% ** L'indice Euro STOXX Banks sale del 6% dopo aver toccato +8,5% ieri quando il presidente della Bce Mario Draghi ha annunciato il taglio dei tassi. Le spagnole Banco Popular e Bankia salgono rispettivamente del 10,1% e del 6,5%. ** L'indice delle materie prime STOXX Europe 600 guadagna il 2,9% dopo il rapido aumento dei prezzi dei principali metalli industriali. Glencore sale del 4%, Anglo American del 3,4% e Rio Tinto del 3%. ** L'indice europeo oil & gas sale del 2,35%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia