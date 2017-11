BORSE EUROPA negative trascinate da settore turismo, giù Zodiac

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3408,06 -1,08 3146,43 FTSEUROFIRST300 1481,79 -1,22 1368,52 STOXX BANCHE 188,85 -1,48 188,77 STOXX OIL&GAS 284,76 -0,75 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 288,78 -0,96 250,55 STOXX AUTO 558,52 -0,18 501,31 STOXX TLC 363,45 -0,98 320,05 STOXX TECH 356,29 -0,88 312,18 LONDRA, 24 novembre(Reuters) - Le borse europee sono ai minimi da una settimana stamani, appesantite da dati deludenti di società come Zodiac Aerospace e dal colpo inferto al settore turismo dall'allerta sui viaggi a livello mondiale diffusa dal Dipartimento di Stato Usa. ** Alle 11,30 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 cede l'1,22%, dopo aver chiuso ieri in calo dello 0,33%. ** Il tedesco DAX perde meno di altri indici europei, dopo un sondaggio che mostra come a novembre il morale delle imprese sia migliorato a sorpresa. ** Zodiac Aerospace perde il 7,7% dopo che il fornitore del settore aerospazio ha riportato un calo del 44,6% negli utili core annuali a causa di ritardi nella travagliata divisione aircraft seats. ** Altice perde l'8,9% con Next Alt, holding personale di Patrick Drahi, che ha annunciato di voler esercitare il diritto di vendere il 7,5% delle azioni Altice. ** Il sentiment è peggiorato anche in seguito alla notizia che la Turchia avrebbe abbattuto un aereo russo al confine con la Siria. ** L'indice STOXX Europe 600 Travel and Leisure è quello che perde di più in Europa (-1,86%) dopo il warning del Dipartimento di Stato americano in relazione ad "accresciute minacce terroristiche". ** La compagnia aerea easyJet, IAG proprietaria di British Airways, InterContinental Hotels Group, l'operatore di crociere Carnival e il tour operator TUI perdono tra l'1,7% e il 3,7%. ** In controtrend Volkswagen, che guadagna il 4,1% dopo che ieri l'AD ha detto che i passi necessari per sistemare circa 8,5 milioni di auto in Europa in seguito al 'diesel gate' sono gestibili sia sul piano tecnico che su quello finanziario. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia