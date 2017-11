BORSE EUROPA deboli, pesano commodities, energia

MILANO, 23 novembre(Reuters) - INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3438,62 -0,4 3146,43 FTSEUROFIRST300 1497,12 -0,53 1368,52 STOXX BANCHE 192,07 0,22 188,77 STOXX OIL&GAS 284,11 -1,36 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 291,14 -0,24 250,55 STOXX AUTO 557,29 -0,35 501,31 STOXX TLC 366,59 -0,73 320,05 STOXX TECH 358,71 -0,51 312,18 Le borse europee restano deboli questa mattina, appesantite in particolare dal calo delle commodities e dei titoli dell'energia sui timori legati ad una diminuzione della domanda. ** Alle 11,15 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,53%, dopo aver chiuso venerdì sui massimi degli ultimi tre mesi. ** La borsa belga perde circa lo 0,5%, sostanzialmente in linea con il resto del mercato, ignorando le preoccupazioni sul fronte terrorismo. ** I minerari sono i peggiori del paniere con un ribasso di circa il 2% dovuto alla discesa dei prezzi dei metalli sui minimi degli ultimi anni a causa dell'incertezza sulla domanda cinese. ** Pesante anche il settore dell'energia sulla debolezza del greggio. ** Tra i titoli in controtendenza, Wincor Nixdorf guadagna più del 4% dopo essere stata oggetto di un'offerta in cash e azioni da 1,8 mld di dollari dalla concorrente Usa Diebold. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia