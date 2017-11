BORSE EUROPA in deciso rialzo, forte Atene dopo deal su aiuti

LONDRA, 17 novembre (Reuters) - INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3426,28 1,9 3146,43 FTSEUROFIRST300 1490,61 2,04 1368,52 STOXX BANCHE 191,63 1,75 188,77 STOXX OIL&GAS 286,13 2,94 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 287,63 1,79 250,55 STOXX AUTO 546,02 1,93 501,31 STOXX TLC 370,09 1,9 320,05 STOXX TECH 355,96 1,73 312,18 Le borse europee sono in netta salita questa mattina sostenute dalle trimestrali incoraggianti di United Internet ed Randstad, da alcuni commenti di un membro del board Bce e dall'accordo raggiunto con i creditori internazionali che sblocca una nuova tranche di aiuti per la Grecia. L'indice FTSEurofirst 300 sale alle 12 italiane di poco più del 2%. A sostenere il mercato le aspettative di ulteriori stimoli all'economia da parte della Bce dopo le parole di Peter Praet, membro del board, ha detto che si discuterà di eventuali nuove misure visto il perdurare della debolezza dei prezzi nel medio termine. L'indice della borsa di Atene sale di circa il 3%. Tra le altre piazze nazionali, il britannico FTSE 100 segna +1,73%, il Dax tedesco +1,65%, mentre il francese CAC 40 sale del 2,02% in ripresa dopo gli attentati di venerdì che hanno ucciso a Parigi oltre 130 persone. Tra i titoli in evidenza: ** Randstad segna +7%, miglior titolo del FTSEurofirst 300 , dopo che la compagnia ha annunciato un aumento delle vendite e margini in salita per il 2016. ** United Internet guadagna il 3% dopo aver riportato un aumento dei profitti nel terzo trimestre oltre che del numero degli abbonati. ** Bene anche i titoli legati alla difesa, dopo i nuovi bombardamenti francesi contro l'Isis in Siria. BAE Systems registra un progresso di quasi il 2%, Airbus +3,2% e Meggitt +2,1%. ** EasyJet perde invece oltre il 3% nonostante dichiarazioni dei vertici fiduciosi su una crescita futura. La compagnia ha ordinato 36 nuovi Airbus A320 dopo aver avuto un balzo del 18% nei profitti annui sostenuto dalla domanda forte di viaggi in estate. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia