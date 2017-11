BORSE EUROPA deboli, pesa calo settore lusso

LONDRA, 6 novembre(Reuters) - INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3437,33 -0,29 3146,43 FTSEUROFIRST300 1489,93 -0,34 1368,52 STOXX BANCHE 192,2 0,6 188,77 STOXX OIL&GAS 290,63 0,03 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,03 -0,58 250,55 STOXX AUTO 545,51 0,2 501,31 STOXX TLC 358,27 -0,53 320,05 STOXX TECH 354,59 -0,31 312,18 Le borse europee sono in calo questa mattina, con il comparto del lusso particolarmente debole dopo il warning lanciato da Richemont. Alle 10,45 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,34% mentre le blue chip dell'Euro STOXX 50 lo 0,29. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 è piatto, il Dax tedesco cede lo 0,19%, mentre il francese CAC 40 perde lo 0,63. Il FTSEurofirst e il DAX sono in rialzo di circa il 10% da inizio anno anche se sono entrambi sotto i massimi, frenati dai segni di rallentamento dell'economia cinese nel terzo trimestre. Richemont, proprietario del marchio Cartier, perde il 7% dopo aver avvertito di temere un secondo semestre fiacco dopo un primo sotto le attese. Giù anche Swatch (-5%) e LVMH (-3,3). Secondo dati Thomson Reuters StarMine, il 52% delle società europee dello STOXX 600 index ha superato o centrato le attese di mercato per il terzo trimestre finora. "I risultati sono stati molto misti finora e al momento i mercati europei sono piuttosto deboli... sarei incline a vendere su qualunque rally", commenta Richard Griffiths di Berkeley Futures. Gli occhi degli investitori sono rivolti oggi anche ai dati sull'occupazione Usa attesi nel primo pomeriggio, in particolare per indicazioni sulla possibilità di un rialzo dei tassi statunitensi il mese prossimo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia