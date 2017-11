BORSE EUROPA positive su trimestrali, guardano Fed

LONDRA, 28 ottobre (Reuters) - INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3402,67 0,64 3146,43 FTSEUROFIRST300 1474,85 0,34 1368,52 STOXX BANCHE 194,3 -0,27 188,77 STOXX OIL&GAS 280,94 0,23 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 279,94 0,64 250,55 STOXX AUTO 542,34 0,89 501,31 STOXX TLC 356,33 0,26 320,05 STOXX TECH 339,44 0,54 312,18 Le borse europee sono in contenuto rialzo oggi grazie ad una serie di trimestrali soddisfacenti, ma gli investitori si mantengono cauti in attesa di conoscere le decisioni del Fomc della Fed più tardi. Alle 12,10 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna +0,34%. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna +0,38%, il Dax tedesco +0,67%, mentre il francese CAC 40 sale dello 0,38. Oggi è attesa la riunione di politica monetaria della Federal Reserve statunitense, che nelle previsioni dovrebbe lasciare i tassi invariati. Tra gli investitori cresce lo scetticismo su un rialzo prima della fine dell'anno. La Fed terrà l'ultimo meeting del 2015 in dicembre. Con un quarto dei delle società dello STOXX Europe 600 che hanno già annunciato le loro trimestrali, il 59% ha rispettato o superato le aspettative di mercato, secondo dati Thomson Reuters Starmine. Oggi, in particolare, Heineken sale del 4,2% dopo aver riportato vendite oltre le attese in Europa e America. La farmaceutica belga UCB segna un +3,7% grazie ad una trimestrale positiva. Volkswagen progredisce del 2,6% nonostante il primo rosso in 15 anni, con gli analisti che si aspettavano risultati ancora peggiori a seguito dello scandalo sulle emissioni truccate. Meggitt sprofonda (-23%) dopo il lancio di un profit warning, mentre Lloyds cede il 4,6 a seguito di utili sotto le stime. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia