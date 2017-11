BORSE EUROPA aprono poco mosse, Actelion in rialzo

LONDRA, 20 ottobre (Reuters) - INDICI ORE 9,40 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3277,98 0,18 3146,43 FTSEUROFIRST300 1440,47 0,14 1368,52 STOXX BANCHE 194,81 0,08 188,77 STOXX OIL&GAS 284,62 -0,66 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 270,38 0,32 250,55 STOXX AUTO 510,78 -0,19 501,31 STOXX TLC 339,69 1,19 320,05 STOXX TECH 331,56 0,07 312,18 Le borse europee sono stabili in avvio oggi, con la biotech Actelion in buon progresso dopo aver alzato le sue stime sugli utili e i minerari sempre deboli a seguito dei timori per il rallentamento dell'economia cinese. Alle 9,40 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna +0,14% mentre l'indice delle blue chip Euro STOXX 50 +0,18%. Actelion sale del 4% dopo aver aumentato le sue previsioni sugli utili annui grazie a vendite oltre le attese per un nuovo farmaco che cura l'ipertensione. I minerari continuano invece a soffrire, con Glencore e BHP Billiton in calo per la seconda seduta di fila dopo i dati cinesi di ieri che hanno mostrato una crescita ai minimi dall'inizio della crisi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia