BORSE EUROPA in rialzo, in evidenza Metro e Deutsche Bank

LONDRA, 19 ottobre (Reuters) - INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3285,03 0,62 3146,43 FTSEUROFIRST300 1443,48 0,56 1368,52 STOXX BANCHE 195,6 0,8 188,77 STOXX OIL&GAS 290,02 -0,02 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 270,54 0,78 250,55 STOXX AUTO 512,41 0,73 501,31 STOXX TLC 336,36 0,7 320,05 STOXX TECH 331,58 0,49 312,18 Le borse europee sono in rialzo nei primi scambi, con il Dax in evidenza grazie ai buoni guadagni di Metro e Deutsche Bank. Alle 9,50 italiane l'indice di Francoforte sale dello 0,88%, mentre il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna un +0,56% dopo aver chiuso venerdì in progresso dell'0,71% a 1.435,49 punti toccando il massimo delle ultime cinque settimane. Metro guadagna il 3% dopo aver stimato buone prospettive per il periodo natalizio. Deutsche Bank sale invece dopo aver annunciato lo split della sua banca di investimenti in due unità separate. Ancora un titolo tedesco, Wincor Nixdorf, balza di oltre il 20% dopo che la statunitense Diebold ha acquistato la società per 1,7 mld di euro. Giù invece il settore minerario dopo che nuovi dati macro sulla Cina - primo consumatore di materie prime al mondo - hanno evidenziato che il gigante asiatico cresce ad un ritmo inferiore al 7% per la prima volta dall'inzio della crisi. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia