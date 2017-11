BORSE EUROPA in calo, ma Dax beneficia di performance utility

INDICI ORE 11,59 VAR % CHIUS. 2014 EUROSTOXX50 3242,6 -0,24 3146,43 FTSEUROFIRST300 1430,1 -0,18 1368,52 STOXX BANCHE 194,37 -0,31 188,77 STOXX OIL&GAS 290,04 -0,42 284,47 STOXX ASSICURAZIONI 267,21 -0,22 250,55 STOXX AUTO 518,9 1,09 501,31 STOXX TLC 335,19 -0,44 320,05 STOXX TECH 320,58 -0,3 312,18 LONDRA, 12 ottobre (Reuters) - Borse europee negative in tarda mattinata, dopo che la performance dei titoli utility in Germania sembrava sostenere invece il rialzo. Alle 12 italiane l'indice paneuropeo FTSEuroFirst 300 segna un calo dello 0,18%, a 1.430,1 punti. Tra le piazze nazionali, alla stessa ora il britannico FTSE 100 segna -0,4%, come il francese CAC 40. Il Dax tedesco resta invece positivo, +0,24%. In mattinata l'indice è arrivato a toccare +0,7%, sull'onda delle utility RWE e E.ON, che hanno registrato rispettivamente rialzi del 13% e del 10% dopo l'annuncio, sabato scorso, da parte del ministero dell'Economia tedesco, che gli operatori delle centrali nucleari hanno raccolto fondi a sufficienza per finanziare il decomissioning dei reattori tedeschi. L'indice della Borsa di Francoforte è comunque sempre sotto di circa il 20% rispetto al record di 12.390,75 punti raggiunto nell'aprile scorso, appesantito in questi mesi dai segnali di rallentamento in Cina e anche da alcuni deboli dati tedeschi. Oggi a pesare in negativo sui mercati del Vecchio Continente sono le performance di aziende come Rolls-Royce e Safran , con i trader che citano l'impatto negativo delle notizie comparse nel fine settimana su un'inchiesta antitrus europea sul mercato della manutenzione aerea. Rolls-Royce perde oltre il 4%, Safran oltre il 3,8%. Tra gli altri titoli, perde oltre il 4% il gruppo di biotecnologia Novozymes, dopo che Goldman Sachs ha retrocesso le sue azioni a "sell" da buy". Tesco,, principale catena di supermarket in Gran Bretagna, perde oltre l'1% dopo aver annunciato di aver rivisto il proprio schema dei prezzi per garantire ai clienti riduzioni di prezzo istantanee su beni di marca, l'ultima mossa nella guerra dei prezzi nel settore. Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia